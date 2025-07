Sem Dudu! Julgamento é adiado e atacante segue suspenso no Atlético

Confusão entre Dudu e Leila

O atrito entre os dois tornou-se público no ano passado. Tudo começou, de fato, após a saída conturbada de Dudu do Palmeiras. Na época, Leila Pereira afirmou em entrevista que o atacante “saiu pela porta dos fundos”. A mandatária ainda disse que o reforço do Cruzeiro trouxe prejuízo de milhões aos cofres do Alviverde.

“Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum (…). Ele sai pela porta da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, concluiu Leila.

Por outro lado, Dudu rebateu a mandatária através das redes sociais com uma foto com todos os títulos conquistados pelo clube paulista. “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”.

Aliás, o jogador ainda detonou a presidente em um comentário na publicação do jornalista Benjamin Back, no Instagram. Na legenda, ele escreveu: “podem gostar ou não da Leila Pereira, mas ela fala o que pensa, na lata!”. Assim, Dudu respondeu a publicação referente à legenda. “Para mim nunca teve a coragem de falar na lata. Parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. #MaisFalsaQueNotaDe2Reais”, escreveu Dudu.