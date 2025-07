Grêmio insiste por Róger Guedes e envia terceira proposta ao Al-Rayyan

O Grêmio mostra-se confiante que conseguirá um desfecho positivo na negociação com o Al-Rayyan, do Qatar, pelo atacante Róger Guedes. O Tricolor gaúcho enviou a terceira proposta ao clube do Oriente Médio. Com bonificações, a quantia da investida se aproxima dos 15 milhões de euros (equivalente a R$ 97,5 milhões na cotação atual). Com isso, as conversas entre as duas partes prosseguem nesta quinta-feira (31).

As outras ofertas anteriores foram de 10 e 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 e R$ 78 milhões na cotação atual). Róger Guedes é um sonho de consumo da gestão Alberto Guerra e o acerto estaria vinculado à intermediação do empresário Marcelo Marques. Em encontro com o mandatário, o pré-candidato à presidente do Imortal expôs seu desejo em ajudar na contratação de um atleta de nível incontestável. Alberto Guerra tomou conhecimento da possibilidade, mas a direção adota cautela com as tratativas.

Até porque há um temor de qual maneira seria feita a aquisição. Afinal, o clube não se encontra em condição financeira favorável para comprar o atacante e assumir a responsabilidade pelo pagamento de suas altas remunerações. De acordo com informações, Marcelo Marques sugeriu fazer a aquisição do jogador como um empréstimo. No caso, sem a inclusão de juros, somente correção monetária. Contudo, ao contrário da operação da Arena, o Grêmio teria que ressarcir os empresários com pagamento a longo prazo.

Transferência para o Grêmio seria um sonho de infância

O empresário também indicou ficar responsável por pagar uma parte das futuras remunerações de Róger Guedes. O atacante, aliás, já teria confessado ser gremista de infância. Com isso, por tal motivo, ele aceitaria diminuir seus vencimentos radicalmente para realizar o sonho que ele tem desde criança. A propósito, atualmente seus salários se aproximam dos R$ 5 milhões mensais.

