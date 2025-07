Pottker responde Fagner e segue embate: ???Já quebrou a perna de um jogador???

Atacante do CRB responde e troca farpas com Fagner - (crédito: Foto: Divulgação / CRB)

O atacante Willian Pottker, do CRB, usou as redes sociais nesta quinta-feira (31) para responder ao lateral-direito Fagner, após uma série de trocas de farpas por conta de uma falta no duelo entre sua equipe e o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no Mineirão.

Após a partida, Fagner afirmou em entrevista que Pottker teria dito que gostaria de ter quebrado o pé de um jogador cruzeirense. No entanto, em uma nota publicada nas redes sociais, o atacante rebateu e relembrou um episódio em que Fagner quebrou a perna de Ederson, então jogador do Flamengo.

Aliás, Pottker ainda publicou uma foto da entrada de Fagner sobre Ederson, o que aumentou a tensão na discussão entre os dois atletas. Em campo, o confronto terminou empatado sem gols, e a vaga nas quartas de final será decidida em Alagoas.

Veja a postagem de Willian Pottker na íntegra:

“Não sou de dar satisfação em rede social, mas não aceito vitimismo. Não sei se ele entendeu errado ou está se fazendo de vítima, mas tirou totalmente de contexto o que falei para ele. A minha fala foi a seguinte: ‘Você gosta desse tipo de jogo’. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse algo diferente disso. Nunca quebrei a perna de ninguém e nunca fui um jogador violento, ao contrário do nosso colega de profissão Fagner. Nós, jogadores, conhecemos bem as características dele e tudo o que já fez com outros atletas em campo inclusive, já quebrou a perna de um jogador durante uma partida.

Agora, uma simples falta que ele sofreu não pode ser distorcida e tirada de contexto da forma como ele está fazendo!”

