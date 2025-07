Técnico do Botafogo visita ponto turístico do Rio em dia de folga

Comandante italiano visitou o Forte de Copacabana com toda a sua comissão técnica no Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Davide Ancelotti está gradativamente se adaptando ao Rio de Janeiro após assumir o comando do Botafogo. Um dia depois da vitória do Glorioso sobre o Bragantino, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o italiano aproveitou o descanso. Assim, ele e toda a sua comissão técnica foram visitar o Forte de Copacabana, na última quarta-feira (30). O local fica situado em uma das praias mais conhecidas da cidade e um dos principais pontos turísticos.

O novo treinador do Botafogo publicou registro no local ao lado dos auxiliares Luis Tevenet e Andy Mangan, e o preparador físico Luca Guerra, que estava com a camisa do Alvinegro. Conceder períodos de descanso é uma medida que o italiano adota com certa frequência desde que passou a trabalhar na equipe carioca.

Ambientação à nova rotina no Botafogo

Tal decisão visa diminuir o desgaste e cansaço pela maratona exaustiva de compromissos em um curto intervalo de dias. Por sinal, o técnico indicou que ainda não havia visitado o Rio pela intensa rotina de trabalho no seu início de trajetória no Glorioso.

“Não vi nada (do Rio de Janeiro). Encontrei uma casa, mas não tive tempo de fazer nada. Amanhã é dado um dia de folga para ver algo. Não vi Copacabana em duas semanas. É muito diferente. Tem muitas coisas para fazer, como uma coletiva, é diferente o pré-jogo, fico muito tempo sozinho no vestiário. Normalmente, como auxiliar, você faz o aquecimento com os jogadores, passa tudo mais rápido. Mas antes do jogo é um tempo que não tem fim. Essa é a parte mais difícil, estar só no vestiário. Um treinador está só. Essa é a diferença (sobre ser auxiliar e treinador principal)”, detalhou o italiano.

Davide vive sua primeira experiência como técnico profissional. Até o momento, são apenas quatro partidas pelo Botafogo, com duas vitórias e dois empates. Ele é filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira. Anteriormente, o herdeiro do vitorioso profissional era seu assistente em passagens por alguns clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.