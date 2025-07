Lamine Yamal brilha com a 10 e marca dois gols na goleada do Barcelona

A primeira atuação de destaque de Lamine Yamal com a camisa 10 do Barcelona aconteceu em Seul, nesta quinta-feira (31). No segundo amistoso da pré-temporada, o jovem atacante de 18 anos foi o principal nome da equipe na vitória por 7 a 3 sobre o FC Seoul, marcando dois gols ainda no primeiro tempo.

O primeiro gol do Barça na partida foi de Lewandowski, mas nasceu de um chute de Lamine que explodiu na trave. Pouco depois, foi a vez dele marcar. Após recuperar a bola, tentou um passe de calcanhar que não deu certo, mas aproveitou o rebote e finalizou de canhota no canto do goleiro.

Ainda no primeiro tempo, cometeu um erro que gerou o empate do time coreano. Após perder a bola, Lucas aproveitou para cruzar para o gol de Cho. Yamal, porém, conseguiu se redimir. Antes do intervalo, ele recebeu passe em profundidade de Dani Olmo, driblou dois adversários com categoria e finalizou para marcar seu segundo gol e recolocar o Barça na frente.

Além do brilho de Lamine Yamal e o gol marcado por Lewandowski, Christensen, Ferran Torres, duas vezes, e Gavi, completaram a goleada para o Barcelona.

