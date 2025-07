São Paulo x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

São Paulo e Athletico, pela Copa do Brasil, terá a cobertura da Voz do Esporte - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Nanoite desta quinta-feira (31/7), São Paulo e Athletico Paranaense se enfrentam. O jogão será às 19h30, de Brasília, no Morumbis, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nesta fase da competição após superar o Náutico com duas vitórias, tanto em seus domínios, quanto em Recife. Já o Furacão teve um pouco mais de dificuldade, mas conseguiu bater o Brusque e agora segue sonhando em ir mais longe. Aliás, ambas as equipes estão em busca do bicampeonato do torneio.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Espoerte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 18h (de Braília). O comando do pré jogo e a narração estão com o elétrico Chritian Rafael.

Christian Rafael faz a narração do jogão entre São Paulo com o Furacão. Mas a transmissão da Voz do Esporte ainda conta com Christopher Henrique nas reportagens e João Miguel Lotufo nos comentários. Não deixe de curtir, a partir das 18h (de Brasília). Para isso basta clicar na arte acima.

