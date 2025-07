Athletico elimina o Vasco e está na semi do Brasileirão Sub-20

O Athletico está na semifinal do Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (31/7), o Furacão fez valer o mando de campo e bateu o Vasco por 4 a 2, no CAT Caju, em Curitiba, passando pelas quartas de final e se garantindo entre os quatro melhores do torneio. Foi com direito a show do camisa 10 Lima, que marcou três gols.

Agora, o Paranaense enfrenta o vencedor do duelo entre Red Bull Bragantino e Fortaleza, que ocorre às 19h (de Brasília) desta quinta-feira. Bem como as quartas, a semifinal também será em jogo único.

Com a vantagem de decidir o jogo único em casa por ter melhor campanha na fase inicial, o Athletico começou muito melhor no jogo, marcando pressão e dificultando a saída de bola do Vasco. O Cruz-Maltino, em chute de Gustavo Guimarães, obrigou o goleiro Matheus Soares a fazer uma bela defesa. Aos 23′, porém, quem chegou ao gol foi o Furacão. Lima, em cobrança de falta perfeita, abriu o placar, mandando no ângulo de Phillipe Gabriel.

O Vasco melhorou, conseguindo criar oportunidades. Léo Jacó tentou, mas parou em Matheus Soares. Juninho, por sua vez, buscou cruzamento, que fez o arqueiro se esticar todo para evitar. Quase um gol sem querer! O Gigante da Colina voltou para a etapa final como dono do jogo, dominando as ações.

Vasco empata, mas leva gols no fim

Em uma das chegadas, aos 10′, chegou ao empate. Zuccarello lançou Juninho, que aproveitou falha do zagueiro e invadiu a área. O pequenino ponta não foi fominha, rolando para o meio da área para a finalização livre de Léo Jacó: 1 a 1. Pouco depois, aos 15′, o Athletico quase voltou à frente do placar com novo erro da defesa vascaína. Juliano Santini pressionou, ganhou e tocou para Gustavo Gomes, que errou o alvo por centímetros.

A vaga, no entanto, era mesmo do Furacão. Após lançamento errado de Euder, o time da casa ficou com a bola e Felipe Chiqueti recebeu em profundidade, driblando o goleiro Phillipe Gabriel e chutando para o gol vazio, aos 35′. Quatro minutos depois, Lima recebeu da intermediária e, com espaço, chutou colocado, no cantinho, para fazer, assim, 3 a 1. Com o Cruz-Maltino desesperado, o próprio camisa 10 aproveitou contra-ataque veloz para, novamente de canhota, garantir a classificação paranaense. Ainda houve tempo para Euder, de falta, descontar no último lance.

