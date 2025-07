Bahia pode quebrar recorde de transferência do Nordeste por atacante do Brentford

O Bahia está disposto a bater o próprio recorde de maior compra do futebol nordestino. Afinal, o Tricolor fez uma proposta ao Brentford, da Inglaterra, pelo atacante Gustavo Nunes, de 19 anos, cria do Grêmio. O modelo de negócio proposto pelo clube de Salvador prevê empréstimo com obrigação de compra de acordo com metas estipuladas em contrato. O valor chega a 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), segundo o “ge”.

Gustavo Nunes deixou o Brasil há um ano comprado pelos ingleses por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação da época). No entanto, o atacante teve poucos minutos na temporada por conta de problemas físicos. Dessa maneira, entrou em campo em somente três partidas, já na reta final da Premier League.

LEIA MAIS: Bahia vence o Retrô na ida e se aproxima das quartas da Copa do Brasil

O interesse no jovem faz parte do planejamento do Grupo City, que já o analisava desde a época do Grêmio. Assim, acredita que mesmo com pouco tempo em campo, a passagem pelo futebol inglês tenha sido importante para adaptação.

Caso a transação seja efetivada, será a maior compra de um clube do futebol nordestino, superando os 12 milhões de dólares (R$ 65 milhões na cotação da época) pagos pelo próprio Bahia ao Liverpool, do Uruguai, pelo atacante Lucho Rodríguez. Aliás, o Tricolor detém as cinco maiores transferências.

Pelo Grêmio, Gustavo Nunes disputou 40 partidas, com sete gols e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.