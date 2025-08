Rubro-Negros apostam em ‘freguesia’. Atleticanos miram virada de chave

Torcida do Flamengo e do Galo estão animadas para o encontro desta quinta - (crédito: Foto: Carlos Mello/Jogada10)

Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar, pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (31), o Rubro-Negro recebe o Galo, às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas da competição nacional. Em competições mata-mata, a equipe carioca tem ampla vantagem, o que anima ainda mais os torcedores. Do outro lado, os atleticanos mira uma virada de chave.

Do lado do Flamengo, os torcedores estão confiantes por conta da fase e dos reforços. O trio Marco, Marcos e Antonio, rubros-negros, espera uma partida tranquila diante do Galo.

“Aposto em 2 a 0 hoje. Não tem como ser difícil, pois o Atlético já é freguês. O Galo vai virar Galinha de novo”, declarou Antônio.

Mais otimista, Marco apostou em uma vitória por 4 a 1 do Flamengo, com gols de Bruno Henrique e pelo menos dois do atacante Pedro “para desencantar”.

Torcedores Galo querem mudança de postura

Os torcedores atleticanos acreditam que apoio da torcida na Cidade do Galo, na última quarta-feira, pode fazer a diferença dentro de campo.

“Com certeza (será uma virada de chave). Precisamos cobrar e apoiar também. A gente cobra, mas estamos sempre torcendo pelo Galo”, declarou Rafael.

Além dele, Lucas também projeta uma vitória do Galo após momento conturbado por conta da cobrança de salários.

“Estamos vindo de um momento conturbado, mas acredito que vamos conseguir uma vitória por 2 a 1. Gol de Hulk e um Dudu”, declarou Lucas

Histórico na Copa do Brasil

Em quatro confrontos eliminatórios anteriores, o Flamengo avançou em três, incluindo as campanhas dos títulos de 2006, 2022 e 2024. A única vez em que o Atlético eliminou o rival foi em 2014, em uma virada histórica na semifinal após perder por 2 a 0 na ida.

A partida de volta ocorrerá, enfim, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h, no dia 6 de agosto.

