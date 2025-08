STJD concede efeito suspensivo, e Dudu está liberado para enfrentar o Flamengo

O atacante Dudu, do Atlético-MG, conseguiu uma importante liberação no STJD. Em uma reviravolta no caso nesta quinta-feira (31), o tribunal acolheu um recurso do jogador. Com isso, ele está liberado para atuar na Copa do Brasil. A decisão, aliás, saiu poucas horas antes do jogo de ida contra o Flamengo. O atleta, contudo, segue com sua suspensão válida para o Campeonato Brasileiro.

O dia, de fato, foi bastante agitado para o jogador nos tribunais do Rio de Janeiro. Dudu esteve presente para o julgamento de seu recurso no Pleno. A sessão, no entanto, foi adiada por um imprevisto de última hora com uma das auditoras. Após o adiamento, a defesa do atleta entrou com um novo pedido, que acabou sendo aceito.

A auditora Antonieta da Silva Pinto foi a responsável pela liberação parcial. A decisão permite que o atleta “atue em jogos de competição diversa daquela em que já se iniciou o cumprimento”. O jogador, portanto, pode atuar na Copa do Brasil, já que começou a cumprir a pena no Brasileirão. Ele já cumpriu dois dos seis jogos da punição original.

Com a nova decisão, Dudu pode jogar já nesta quinta-feira (31). Ele fica à disposição para o importante duelo de ida contra o Flamengo. Além disso, ele também poderá jogar a partida de volta, no dia 6 de agosto. No entanto, o atacante segue fora do jogo contra o Bragantino, no domingo (3), pelo Brasileirão.

A punição original, em resumo, veio por causa de ofensas a Leila Pereira. O jogador foi julgado por postagens em redes sociais contra a presidente do Palmeiras. O caso é apenas um dos vários processos judiciais entre os dois. A briga, contudo, continua tanto na esfera desportiva quanto na justiça comum.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.