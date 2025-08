Patrocinadora do Flamengo faz show de drones no Maracanã

Hapvida faz ação com show de drones no céu do Maracanã - (crédito: Foto: Foto: Rafael Arantes/ Maracanã)

A nova patrocinadora do Flamengo, Hapvida, fez uma ação fora da “caixinha” antes do jogo contra o Atlético, no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil. A empresa realizou um show com 200 drones acima do estádio.

Os drones formaram frases como “Mengão do meu Coração”, que é de uma música da torcida. Além disso, formou o escudo do Flamengo, momento em que a torcida veio abaixo.

A empresa pagará ao Flamengo R$ 71,4 milhões pelo contrato de três anos. Ela estreou nesta quinta-feira no novo terceiro uniforme contra o Galo.

O logotipo da Hapvida está na parte superior das costas dos uniformes de jogo, treino e aquecimento da equipe profissional e do Sub-20 masculino.

A marca também estará presente em backdrops, em placas de campo no CT, no ônibus oficial e em outros ativos de visibilidade. A Hapvida é uma empresa de saúde e odontologia integrada da América Latina. Além disso, a Solutions, destaque entre as principais administradoras de planos de saúde do Brasil, também fará parte do acordo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.