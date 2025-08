Ferreira valoriza vitória do São Paulo e comenta recuperação de lesão

O São Paulo saiu na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor bateu o Athletico por 2 a 1 e agora joga por um empate em Curitiba para garantir a vaga nas quartas de final do torneio.

Quem segue aparecendo bem é o atacante Ferreira. Contra o Furacão, o jogador participou do lance que gerou o primeiro gol e marcou o seu na segunda etapa, o sétimo na temporada. Apesar do gol sofrido no final, Ferreira valorizou o resultado do Tricolor, o adversário e também o jogo da volta.

“Tem que sempre estar ligado para jogar contra o Athletico, mas temos que valorizar a nossa vitória. A gente sabia que era um jogo difícil, o Athletico tem um ótimo elenco, ótimo time e um bom treinador também. A gente batalhou até o final, eles também, eles não desistiram e saíram com um gol. Mas é uma grande vitória, é o primeiro jogo, temos o segundo jogo lá que vai ser uma batalha também”, afirmou, em entrevista ao Amazon Prime.

Ferreira teve uma lesão no mês de maio e, pela primeira vez desde que retornou, atuou os 90 minutos. O atacante recordou a rotina que tinha de recuperação e também a alegria de conseguir ajudar o São Paulo ao longo da temporada.

“Não é fácil passar por lesão. Eu vinha trabalhando três períodos com o Lucas Moura, todo dia. Três períodos no CT e mais dois em casa. Então acho que isso é resultado do nosso trabalho. Estou feliz de estar voltando, ajudando o time e fazendo gols”, ressaltou.

