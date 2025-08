Crespo destaca confiança no grupo após vitória do São Paulo

Crespo afirmou que São Paulo poderia ter conseguido uma vitória maior no Morumbis - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor bateu o Athletico por 2 a 1 no jogo de ida da fase e joga por um empate na volta para garantir a classificação para as quartas de final.

O treinador Hernán Crespo avaliou positivamente o desempenho da equipe. Para o argentino, o São Paulo poderia ter conseguido uma vitória mais larga, mas o sentimento de que poderia ter sido melhor é um bom sinal, por mostrar que o time pode mais.

“Acho que o time jogou bem nesta noite, que merecia uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte, é importante no mata-mata quando você ganha. Depois vamos ver o que vai acontecer no jogo de volta, se vai ser o suficiente ou não. Essa sensação que foi pouco é legal, eu gosto assim. Isso mostra que o time jogou bem, que pode fazer ainda mais”, ressaltou.

Para encarar o Furacão, Crespo trouxe algumas novidades no time titular e também ao longo da partida, dando a primeira oportunidade para Maik, por exemplo. O treinador enfatizou que, para o Tricolor ser competitivo em todas as competições, ele precisa ter confiança em todos os jogadores do grupo.

“Faz parte, se você quer ser competitivo, a primeira coisa que precisa é ter confiança no grupo, nos atletas. Saber que todos aqueles que têm possibilidade de jogar vão jogar bem. Tem que dar confiança para eles para demonstrar a todo mundo que podem jogar com a camisa do São Paulo”, afirmou.

Sem revezamento no gol

Uma das principais novidades foi a entrada de Jandrei no gol. Crespo explicou que o goleiro veio para o jogo para pegar ritmo. O treinador recordou que Rafael está pendurado no Campeonato Brasileiro e que o reserva talvez tenha que iniciar outra partida.

“Não, neste caso foi para prevenção. Sabemos que eles têm que jogar, não somente porque merecem, mas também porque Rafael tem dois cartões amarelos. Então pode acontecer que, antes ou depois, pode vir dele (Jandrei) jogar no Brasileirão. Então precisamos que ele tenha ritmo e achamos que hoje era o jogo para ele pegar ritmo”, pontuou.

