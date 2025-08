Jornal espanhol exalta estreia de Samuel Lino pelo Flamengo: ‘Intenso e ousado’

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No entanto, o técnico Filipe Luís trouxe uma boa notícia para a sequência da temporada ao promover as estreias de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl. O primeiro chamou a atenção do diário AS, da Espanha.

“O ex-jogador do Atlético foi escalado como ponta esquerda, mas com liberdade para aparecer em outras áreas do ataque. Ele se mostrou intenso, com vontade de participar e ousado nos momentos finais. Teria marcado um gol soberbo se não fosse a defesa de Everson aos 85 minutos”, disse o jornalista Juan Lopesino, que também citou o potencial do elenco que o Rubro-Negro tem montado”, afirmou o jornalista.

“O potencial do elenco do Flamengo ficou evidente nesta partida, onde os estreantes Saúl , Lino e Emerson apareceram no banco ao lado de Jorginho, Alex Sandro e Bruno Henrique. Todos eles brilharam na Europa e agora jogam pelo Mengão. Mesmo assim, Filipe Luis escalou um time de primeira linha, com destaque para o jovem meio-campista Evertton Araújo. No entanto, nomes não vencem jogos, e Cuca deu uma aula de como parar o time da casa”, completou.

Saúl e Royal mais discretos

Na sequência da análise do jornal espanhol, o jornalista afirmou que os outros dois reforços foram mais discretos. O lateral-direito, aliás, acertou o travessão em uma bola disputada na área, enquanto o espanhol teve dois bons passes e demonstrou visão de jogo neste início.

“Houve também tempo para a estreia de Emerson, que entrou em campo faltando 20 minutos para o fim do jogo para tentar reanimar o ataque. Ele teve a chance mais clara, com um chute que acertou o travessão. Para completar, Saúl entrou em campo aos 78 minutos para tentar empatar o jogo”, disse.

Por fim, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, para encarar o Ceará. Em seguida, mede forças novamente com o Galo, dia 6 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

