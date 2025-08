Depay acumula R$ 11 milhões em bônus ao fim do primeiro ciclo no Corinthians

Memphis fecha primeiro período de contrato no Corinthians com R$ 11 milhões em bônus - (crédito: Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

O atacante Memphis Depay encerrou nesta quarta-feira (31) o primeiro período de metas contratuais com o Corinthians somando R$ 11 milhões em bonificações. O clube paulista, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, tem até o dia 20 de agosto para efetuar o pagamento ao jogador holandês.

Desde que foi anunciado como principal reforço do clube, Depay participou de 48 dos 66 jogos disputados pela equipe, o que corresponde a mais de 70% das partidas. Assim, com esse índice, ele atingiu a meta máxima prevista por presença, garantindo um bônus de R$ 6,3 milhões.

Além disso, o camisa 10 também assegurou outros R$ 4,725 milhões por ter participado diretamente de 29 gols. Afinal, foram 15 marcados e 14 assistências no período. Aliás, o último gol foi justamente na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Contudo, se tivesse contribuído em mais um gol, Depay teria atingido uma bonificação adicional de R$ 1,57 milhão.

Com o novo ciclo começando em 1º de agosto, as metas começam do zero e o jogador poderá novamente alcançar até R$ 12,6 milhões em prêmios até junho de 2026, caso repita ou supere os mesmos desempenhos.

Além dos bônus por desempenho, o Corinthians ainda precisa quitar outras obrigações com o holandês. No dia 15 de setembro vence o prazo para o pagamento da segunda parcela das luvas acordadas em contrato. O Timão precisa pagar 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões).

Em busca de soluções para honrar os pagamentos

Para honrar esses compromissos, o clube aposta em novas entradas financeiras. Entre elas, a expectativa de R$ 57 milhões da Liga Forte União, referentes a antecipações de receitas de TV e empréstimos. Há também a previsão de receber R$ 50 milhões de luvas pela renovação com a fornecedora de material esportivo Nike. Parte significativa desses valores acabará sendo destinada para quitar débitos com o atacante.

Em junho, Memphis notificou oficialmente o clube por atrasos no pagamento de premiações relativas ao título do Campeonato Paulista, no qual tem direito a R$ 4,7 milhões. Na semana passada, a diretoria alvinegra firmou um acordo com os atletas, incluindo o holandês, para parcelar esse valor em três prestações.

