Botafogo recusa proposta do West Ham, da Inglaterra, pelo goleiro John

John em ação com a camisa do Botafogo na temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em meio à sequência da janela de transferências, jogadores do Botafogo têm despertado o interesse de clubes do exterior. Assim, o West Ham, da Inglaterra, formalizou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação atual) para contratar o goleiro John. No entanto, o Alvinegro recusou a oferta. A informação sobre o interesse dos ingleses é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado do futebol.

Vale lembrar que no início da temporada, o Manchester United fez contato com o estafe do atleta para analisar a situação, assim como o Everton, também da Inglaterra.

O goleiro renovou em março de 2025, seu contrato com o Alvinegro até 2028, com direito à valorização salarial e aumento da multa rescisória. Afinal, ele foi o melhor arqueiro da Libertadores e do Brasileirão e extremamente importante nas duas campanhas que geraram títulos inesquecíveis para o clube.

Dessa forma, até o momento, o atleta soma 84 jogos com a camisa do Glorioso. Ele apareceu em três pré-listas da seleção brasileira, mas não foi convocado de forma oficial.