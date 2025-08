Tradicional clube da Holanda pode perder licença profissional

O clube Vitesse Arnhem, com 132 anos de história, segundo clube mais antigo do país, e presente na primeira divisão por 35 temporadas consecutivas, pode desaparecer. A Associação Real de Futebol dos Países Baixos (KNVB) pretende revogar a licença profissional do clube a partir da temporada 2025/26. A entidade abriu caminho para impedir o clube de disputar até mesmo a segunda divisão, o que pode decretar seu fim como clube profissional.

A situação do Vitesse tem raízes em severas irregularidades financeiras e de governança. Em abril de 2024, foi punido com a perda de 18 pontos, maior penalidade da história do futebol do país, que resultou, aliás, no rebaixamento do clube para a segunda divisão após 35 anos na elite.

A KNVB, porém, alegou que o clube forneceu informações incorretas e ocultou dados cruciais durante auditorias. Além de não atender consistentemente aos requisitos de licenciamento financeiro e regulatório.

Após o desastre esportivo, o clube, inclusive, buscou medidas emergenciais para manter sua existência. Lançou uma vaquinha virtual, recolhendo cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) com doações de ex-jogadores, fãs e membros do elenco.

Em janeiro de 2025, um grupo de cinco novos acionistas assumiu o controle do clube, absorvendo sua dívida e apresentando um plano de reestruturação. Porém, o caixa continuou deficitário e os compromissos firmados foram descumpridos, incluindo falhas no conselho fiscal e dissolução prematura de fundações de controle financeiro.

Intenção de revogação da licença

Em maio deste ano, contudo, o comitê de licenciamento comunicou formalmente os planos de revogação da licença profissional. A KNVB aplicou uma penalização adicional de 12 pontos, após negar a apelação do Vitesse.

No início de julho, a comissão de apelações da KNVB rejeitou o recurso do Vitesse, mantendo a revogação da licença. Segundo o comitê, o Vitesse apresentou um padrão prolongado de engano, evasão e falta de transparência, portanto, tornando impossível sua continuidade como clube profissional.

Se o recurso judicial for negado, o Vitesse pode ser totalmente excluído das ligas profissionais, com risco de falência e dissolução da operação esportiva – um destino semelhante ao de clubes como o Mouscron, na Bélgica, que tiveram suas licenças revogadas e declararam falência em 2022.

