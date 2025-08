Liverpool divulga uniformes para temporada 2025/26 com novo fornecedor

Novos uniformes do Liverpool para temporada 2025/26 - (crédito: Foto: Divulgação/Liverpool)

O Liverpool divulgou, nesta sexta-feira (1), os novos uniformes para a temporada 2025/26. Assim, a novidade fica por conta da troca no fornecedor de material esportivo, visto que depois de cinco anos com a Nike, o clube agora tem um acordo com a Adidas.

Dessa forma, o novo modelo segue com o tradicional vermelho, com detalhes em branco na gola, nos braços e na borda da parte frontal. Eles lembram o uniforme de 2006/07, quando a Adidas também lançava os primeiros materiais após substituir a Reebok.

O segundo uniforme, por sua vez, é branco e, além de detalhes vermelhos, tem um acabamento em preto tanto na gola quanto nas mangas. Além disso, a camisa de goleiro é verde, com o escudo e as bordas na parte frontal em preto. Todas as camisas estarão disponíveis nas versões de manga curta e manga longa.

A divulgação, portanto, contou com as presenças do arqueiro Alisson, além de nomes como Salah, Van Dijk, Mac Allister e o novo reforço Wirtz.

Homenagem a Diogo Jota

O clube informou que os torcedores podem homenagear Diogo Jota, morto em acidente de carro no último mês. Eles, então, podem estampar ‘Diogo J. 20’ na parte de trás de suas camisas nas lojas oficiais. Todos os lucros irão para a Fundação LFC, a instituição de caridade oficial do clube inglês.

“Isso é mais do que apenas o lançamento de um novo kit — marca o início de um relacionamento de 10 anos entre a LFC e a adidas. Desde o anúncio da parceria em março, houve uma grande sensação de expectativa e entusiasmo. Esta primeira coleção dá o tom para as próximas temporadas.”, disse Ben Latty, diretor comercial da LFC.

