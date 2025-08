Léo Ortiz valoriza saída de bola e estilo do Flamengo: ‘Foi o que nos trouxe até aqui’

Léo Ortiz em ação na derrota do Flamengo para o Atlético-MG pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com um erro de Léo Pereira na saída de bola, o Flamengo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do vacilo defensivo, seu companheiro de zaga, Léo Ortiz, defendeu o modelo rubro-negro e afirmou que a equipe não vai mudar a maneira de jogar.

“Nossa confiança é grande na nossa maneira de jogar. Foram poucas derrotas até aqui, jogando desta maneira. Poucos erros assim como foi o de hoje. Faz parte do futebol, mas acontece muito pouco, ainda mais com a qualidade da nossa saída de bola. Lógico que existe um risco e o Filipe sabe desse risco. Ele nos dá confiança para arriscar e sair jogando. Não podemos mudar a maneira de jogar por causa disso. Foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos fez conquistar as vitórias nos últimos meses e provavelmente vai nos fazer conquistar títulos dessa maneira. Nós temos confiança no que o Filipe fala para nós. Independentemente do acerto ou do erro, é fazer o que a nossa maneira de jogar pede”, disse, na zona mista.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, para encarar o Ceará. Em seguida, mede forças novamente com o Galo, dia 6 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Interesse alemão

O atleta analisou as diferenças entre o triunfo por 1 a 0 sobre o Galo do último domingo (27), também no Maracanã, pelo Brasileirão, com o mata-mata desta quinta-feira (31). Além disso, o jogador respondeu sobre a proposta do Leipzig, da Alemanha, que girou em torno de R$ 100 milhões por seu futebol, recusada pelo Flamengo.

“Acho que foram jogos parecidos. Eles se defenderam lá atrás. Mas nesse jogo criamos mais do que no domingo, apesar de ter sido mais depois do gol. E acho que o Samu (Samuel Lino) conseguiu contribuir nas jogadas de um contra um. Um time que marca individual precisa quebrar uma linha para surgir os espaços. Tivemos dificuldade um pouco nisso, e acabamos cedendo alguns contra-ataques. Eles não tiveram chances claras, mas em um erro nosso acabamos perdendo. Não vamos sacrificar ninguém, é nossa maneira de jogar. Temos que aperfeiçoar para que não volte acontecer. Mas, de qualquer maneira, vamos lá para classificar”, salientou.

“Lógico que é uma felicidade quando clubes como esse se interessam por você, é sinal que você está fazendo um grande trabalho. Mas minha cabeça é focada no jogo, no presente, no que eu tenho na semana. Não dá nem tempo de pensar em algo fora. Eu tenho um estafe muito bom, minha irmã e meu empresário lidam com tudo isso. Lógico que em algum momento, que seja oportuno, sem jogo, a gente conversa. Eu sempre deixo nas mãos deles. E eles vão tocando como for melhor para a minha carreira”, concluiu.

