Alvo do Palmeiras, Marcel Ruiz admite sonho de jogar na Europa e nega propostas

Marcel Ruiz é alvo do Palmeiras, mas sonha com a Europa

Cotado como possível reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, o meio-campista Marcel Ruiz, do Toluca, do México, evitou cravar qualquer decisão sobre o futuro. Em entrevista ao podcast ‘Futbol Champagne’, o jogador de 24 anos afirmou que seu objetivo é atuar no futebol europeu, mas negou ter recebido propostas até o momento.

“Claro que é um sonho que tenho e estou disposto a atingir (ir para a Europa), mas tem se especulado muito e escutado muito. 90% são mentiras, que já recusei não sei quantas equipes. Não recebi propostas”, afirmou o atleta.

Embora o nome de Marcel Ruiz tenha sido avaliado internamente no Palmeiras como possível reposição para Richard Ríos, que foi vendido ao Benfica, de Portugal, o clube brasileiro não formalizou proposta. O Verdão apenas sondou a situação do jogador com seus representantes.

A resposta inicial do estafe do mexicano foi de que o foco estaria em uma transferência para o futebol europeu, o que, de início, arrefeceu o interesse do time alviverde.

“Espero que saia algo, de momento não teve nada. É esperar se vem. Senão, estou muito feliz aqui. É uma situação que acho ser ganha-ganha. Se vier Europa com possibilidade de ir, vou cumprir um dos meus sonhos. Se não chegar a oportunidade, continuo contente em um lugar em que encontrei a felicidade”, completou Ruiz.

Além de Marcel Ruiz, o Palmeiras também demonstrou interesse no colombiano Nelson Deossa, atualmente no Monterrey, também do futebol mexicano. No entanto, os valores envolvidos na negociação afastaram a equipe paulista, enquanto o Real Betis, da Espanha, avançou nas tratativas com o jogador.

