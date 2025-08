Esposa de Igor Jesus desabafa sobre mudança para Inglaterra: ‘Nada pra fazer’

Igor Jesus se mudou para a Inglaterra no mês passado para defender o Nottingham Forest. Dessa forma, sua esposa Angélica Richter, também deixou o Brasil rumo ao país inglês.

Dessa forma, como costuma a acompanhar o atacante para onde ele vai, Angélica está se adaptando à nova rotina. Vale ressaltar que além do Brasil, ela também já morou com ele em Dubai, quando Igor Jesus defendeu o Shabab Al-Ahli por quatro anos.

No entanto, entre a adaptação e o turismo, a esposa do jogador fez um desabafo nas redes sociais. Entre uma postagem e outra, ela chegou a relatar que não tem “nada para fazer”.

Por outro lado, Igor Jesus, que também está se adaptando a nova realidade e ao novo clube, já fez uma publicação enturmado com os novos companheiros de equipe, jogando pingue-pongue na concentração.

Vale ressaltar, portanto, que o casal está junto há cinco anos. Aliás, os dois já namoravam quando o jogador foi transferido do Coritiba para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

Transferência de Igor Jesus

Igor Jesus se destacou no Botafogo na última temporada. Ele chegou no meio de 2024 no Alvinegro e foi um dos principais nomes nas conquistas do Campeonato Brasileiro e do título inédito da Libertadores. Ao todo, ele disputou 59 gols, marcou 17 gols e contribuiu com seis assistências. Aliás, a última vez que ele balançou as redes pelo Glorioso foi na vitória contra o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Mundial de Clubes.

Dessa forma, o jogador chamou atenção de clubes da Europa e acabou deixando a equipe carioca no mês passado. O Nottingham Forest desembolsou cerca de R$74,5 milhões para contar com o jogador por cinco temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.