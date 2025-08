Crespo explica escolha por Jandrei, elogia jovens e descarta rodízio no gol

O São Paulo largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na noite da quinta-feira (31), no Morumbis. O resultado positivo, no entanto, não foi o único assunto que chamou atenção. Antes mesmo de a bola rolar, a escalação tricolor surpreendeu muitos torcedores. Afinal, Crespo decidiu escalar Jandrei como o titular no gol, enquanto Rafael, dono da posição ao longo da temporada, ficou fora da partida.

A ausência do camisa 1 levantou questionamentos nas redes sociais. Parte da torcida se preocupou com a possibilidade de lesão, enquanto outros especularam que o técnico Hernán Crespo poderia estar adotando um rodízio no gol. A estratégia é comum em clubes europeus, onde um goleiro é escalado em torneios de pontos corridos e outro em competições eliminatórias.

Após o apito final, Crespo esclareceu a situação. Segundo o treinador, a escolha por Jandrei teve caráter preventivo, já que Rafael vinha de uma sequência de 30 jogos consecutivos. Ele também descartou a adoção de um rodízio entre os goleiros.

” Não (se pretende adotar o rodízio). Nesse caso foi uma prevenção. Sabemos que ele (Jandrei) tem que jogar, não só porque merece, mas porque o Rafael tem dois cartões amarelos. Vai acontecer que, mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar jogar e precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que era o jogo para ele ganhar ritmo”, disse o argentino.

Em campo, Jandrei teve atuação discreta, com poucas intervenções exigidas. O Athletico chegou ao gol apenas no fim do segundo tempo, em uma jogada na qual o goleiro pouco pôde fazer.

Empolgação com base do São Paulo

Além da questão no gol, Crespo aproveitou a entrevista coletiva para enaltecer o desempenho de jovens como Pablo Maia e Rodriguinho. Ambos tiveram papel fundamental na vitória: o volante marcou o primeiro gol da equipe, enquanto o meia participou da jogada que terminou com Ferreirinha ampliando o placar.

“Vendo a realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, estou muito feliz. Eles merecem a posição. E acho que se continuar assim, é um bom caminho. A ideia é promover esses jogadores, mas não porque vêm de Cotia. Não, não, não. Joga quem merece. Agora, joga o Rodriguinho. Joga o Pablo Maia. Joga o Maik. Quanto? Vamos ver. Mas queremos dar espaço. Não me interessa o passaporte deles, não me interessa o passaporte deles, não me interessa de onde vêm, se são estrangeiros, se são brasileiros, se são de Cotia. Quem joga, joga”, afirmou.

O técnico ainda comentou sobre o reencontro com atletas que já conhecia de passagens anteriores, como Pablo Maia, Patrick e Rodrigo, e destacou a evolução física e técnica desses jogadores. Ele ressaltou a importância de manter o grupo com os pés no chão, apesar do bom momento.

“Reencontrar Pablo Maia, Patrick e Rodrigo com mais experiência do que há quatro anos, estrutura física, já deixa claro que é diferente de antes. Estou feliz por tê-los aqui e por poder dar a Pablo Maia a oportunidade de jogar novamente, e por Rodrigo criar um espaço para jogar. O importante aqui é que o grupo esteja bem, que o grupo mostre que quer jogar a bola, que gostem da forma como estão jogando, mas com muita calma, porque ainda não conquistaram nada “, concluiu.

Vantagem na Copa do Brasil

Com a vantagem conquistada no jogo de ida, o São Paulo se prepara para o duelo de volta contra o Athletico, onde buscará confirmar a classificação às quartas de final do torneio. Até lá, Crespo promete seguir ajustando a equipe com foco no equilíbrio entre desempenho e gestão do elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.