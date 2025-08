Fluminense busca melhorar desempenho contra o Grêmio para reagir no Brasileirão

Depois de voltar a vencer na temporada, o Fluminense busca reagir no Campeonato Brasileiro. Afinal, o triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pode ser a virada de chave da equipe após a volta dos Estados Unidos, onde disputou o Mundial. Agora, a equipe terá que melhorar o desempenho recente contra o Grêmio, adversário deste sábado (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Isso porque dos últimos 10 confrontos entre as equipes, o Tricolor de Laranjeiras venceu apenas um. Foi pela Libertadores no ano passado, quando os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes estavam em lados opostos.

Na ocasião, o time carioca venceu por 2 a 1, com gols de Thiago Silva e Arias, e carimbou a vaga nas quartas nas penalidades máximas, no Maracanã. Fábio foi o principal destaque ao defender as cobranças de Nathan e Cristaldo, depois que Paulo Henrique Ganso acertou a trave no início da disputa. Em novembro, o time vencia por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreu o empate, com tento de Reinaldo, pelo Brasileirão.

Antes desse triunfo, o Fluminense havia vencido o adversário pela última vez em 2019, quando Portaluppi também comandava o Imortal, clube no qual é o maior ídolo. Aquele foi o ano também do disputado 5 a 4, em Porto Alegre.

Busca pela reação

Desde que voltou do Mundial, os comandados de Renato Gaúcho ainda não venceram no Brasileirão. Foram três derrotas consecutivas no Rio de Janeiro, para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras e uma para o São Paulo, no Morumbis.

Diante disso, o time despencou na classificação, foi de sexto para décimo terceiro e estacionou nos 20 pontos. Contudo, com jogos a menos por causa do torneio da Fifa. O duelo com o Grêmio será um confronto direto, visto que o adversário tem a mesma pontuação, ficando atrás por causa do número de vitórias.

Últimos 10 confrontos entre Fluminense e Grêmio

1 – Fluminense 2 x 2 Grêmio – Brasileirão 2024

2 – Fluminense 2 (4) x 1 (2) Grêmio – Libertadores 2024

3 – Grêmio 2 x 1 Fluminense – Libertadores 2024

4 – Grêmio 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2024

5 – Fluminense 2 x 3 Grêmio – Brasileirão 2023

6 – Grêmio 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2023

7 – Grêmio 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2021

8 – Fluminense 0 x 1 Grêmio – Brasileirão 2021

9 – Fluminense 0 x 1 Grêmio – Brasileirão 2020

10 – Grêmio 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.