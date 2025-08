Botafogo x Cruzeiro: duelo opõe as torcidas mais religiosas do Brasil

Botafoguenses e cruzeirenses se encontram neste domingo, no Colosso do Subúrbio - (crédito: Fotos: Vitor Silva/Botafogo e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Não faltará fé no Estádio Nilton Santos, onde Botafogo e Cruzeiro se enfrentarão neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. Um estudo do “Bolavip Brasil” descobriu que as torcidas do Glorioso e da Raoposa são as que mais usam termos religiosos nos seus comentários na internet. Em um duelo entre duas das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, pode ser que quem estiver mais próximo de Deus leve os três pontos para casa.

Jesus fez a diferença para resultado do Botafogo

A campeã de religiosidade é a torcida do Botafogo. Pesou para o resultado a recorrência com que os torcedores alvinegros mencionaram “Jesus” em seus comentários. Nenhuma torcida acionou mais o nome do filho de Deus, de acordo com o Cristianismo, do que os alvinegros: 139 vezes, contra uma média geral de 29.

Há um adendo. Nem sempre os escolhidos se referiram a Cristo e, sim, a Igor Jesus. O centroavante não deixou de ser messiano para os alvinegros ano passado: os gols dele foram decisivos para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

De 10.676 comentários de torcedores do Botafogo analisados no estudo, 393 continham termos religiosos. Um percentual de 3,6%.

Cruzeiro reflete religiosidade mineira

Em segundo lugar, apareceu a torcida do Cruzeiro, com um percentual de 3%. Uma possível explicação para isso é o fato de, no último Censo, de 2022, Minas Gerais ter aparecido como o segundo estado com mais pessoas religiosas do país, 94,3% da população. Reforça a tese o fato de o Atlético-MG ter aparecido em terceiro no ranking, com 2,9% dos comentários contendo termos religiosos.

‘Deus’ é o termo religioso mais repetido pelos torcedores

O termo religioso mais repetido pelaa torcidas dos clubes da Série A é “Deus”. O estudo identificou 2.558 ocorrências da palavra. Em segundo lugar, aparece “graça” e, em terceiro, “Jesus”. No uso da palavra “Deus”, Botafogo e Cruzeiro novamente se destacam.

O torcedor alvinegro é o que mais recorre ao nome, em 1,43% dos comentários. Em seguida, estão os vascaínos (1,41%) e os torcedores do Sport (1,33%). A torcida cruzeirense é a quarta que mais menciona “Deus” em seus comentários, cerca de 1,31%.

As dez torcidas mais religiosas do Campeonato Brasileiro:

1 – Botafogo: 3,6% dos comentários com termos religiosos

2 – Cruzeiro: 3% dos comentários com termos religiosos

3 – Atlético-MG: 2,9% dos comentários com termos religiosos

4 – Vasco: 2,8% dos comentários com termos religiosos

5 – Santos: 2,6% dos comentários com termos religiosos

6 – Fluminense: 2,5% dos comentários com termos religiosos

7 – Palmeiras: 2,3% dos comentários com termos religiosos

8 – Grêmio: 2,2% dos comentários com termos religiosos

9 – São Paulo: 2,2% dos comentários com termos religiosos

10 – Corinthians: 2% dos comentários com termos religiosos

Metodologia

Para chegar ao resultado, foram analisados cerca de 218 mil comentários de torcedores dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nas suas respectivas comunidades de torcedores na rede social Reddit.

Com uso de linguagem de programação Python, os comentários foram padronizados e em seguida submetidos a uma análise de dados, responsável por identificar a incidência de 26 palavras de conotação religiosa, como “Deus”, “fé”, “Jesus”, “Cristo”, entre outras.

