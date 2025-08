Crise? Rodrygo e influenciadora viajam separados para a Espanha

Rodrygo Goes e Bruna Rotta podem estar vivendo uma nova crise no relacionamento. O jogador do Real Madrid e a influenciadora viajaram separados para a Espanha após uma passagem pelo Brasil durante as férias do atacante.

Eles passaram pelo país e marcaram presença no aniversário do pai dele, Eric Goes, no casamento de Éder Militão e também aniversário de Vini Jr. Além disso, viajaram para Maceió, onde tiveram a última aparição juntos há uma semana.

Dessa forma, no retorno para a Espanha, eles foram separados e mostraram nas redes sociais. Enquanto Rodrygo pegou um jatinho direto para Ibiza, onde curte seus últimos dias de férias, Bruna desembarcou de um voo comercial em Marbella, cidades com cerca de 630 km de distância.

Além disso, a influenciadora compartilhou um perrengue que passou enquanto esperava o voo para Madrid na última terça-feira (29). Ela ficou uma noite na casa de uma amiga e precisou pegar um trem para chegar a outro destino. Assim, ela mostrou às 48h de viagem.