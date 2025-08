Real Salt Lake, dos Estados Unidos, anuncia o centroavante Rwan

Rwan marcou apenas dois gols pelo Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução do Instagram )

O centroavante Rwan é o novo reforço do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. A franquia norte-americana anunciou a fera nesta sexta-feira (1), em suas redes sociais. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do contrato.

“Chego muito motivado ao Real Salt Lake e pronto para dar o meu melhor. A MLS é uma liga que vem crescendo bastante, com jogadores de alto nível e muito espaço para nós, brasileiros, nos desenvolvermos e mostrarmos o nosso potencial. Espero me adaptar o quanto antes e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos na temporada”, disse o atacante.

O Botafogo contratou Rwan em fevereiro deste ano. O centroavante voltou ao Brasil após se destacar pelo Ludogorets, da Bulgária. Por lá, ele se tornou um dos dez maiores artilheiros da história da equipe, com 28 gols e 12 assistências em 82 jogos. Sua transferência para o Botafogo custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,3 milhões na cotação da época). Ele é um dos investimentos mais altos do Mais Tradicional nesta temporada.

Pelo clube carioca, Rwan disputou 14 partidas e balançou as redes duas vezes. Uma delas, aliás, pela Copa Libertadores, na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes (ARG), no Estádio Nilton Santos. Antes disso, foi revelado para o futebol profissional pelo Santos e teve uma breve passagem pelo Vasco, antes de migrar para a Bulgária, em 2023, dando início à sua primeira experiência fora do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.