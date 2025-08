Corinthians não leva gol em mais da metade dos jogos com Dorival

Com dificuldades para balança a rede em 2025, o Corinthians vem encontrando no sistema defensivo um alicerce importante para se manter competitivo. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na quarta-feira (30), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi mais um exemplo da solidez construída pelo técnico Dorival Júnior.

Desde a chegada do treinador, o Timão disputou 17 partidas e terminou nove delas sem sofrer gols. Um aproveitamento de 52,94% de jogos sem ser vazado. Aliás, para efeito de comparação, no restante da temporada antes de Dorival, esse índice era de apenas 31,03%.

Um dos pilares dessa evolução tem sido o zagueiro André Ramalho, que comentou o bom momento após o clássico.

“O motivo de termos essa solidez defensiva é porque está todo mundo se unindo, todo mundo junto, se atentando aos detalhes, tendo muitas sessões de vídeo, muitas correções, seja por vídeo ou no trabalho em campo. Isso se reflete nos jogos. É mérito da comissão como um todo, que nos auxiliou nisso, e da gente em conjunto, em campo, que vem aplicando isso muito bem”, disse o treinador.

Aliás, na preparação para o Dérbi, o elenco teve apenas dois dias de treino, nos quais Dorival priorizou o posicionamento defensivo e as bolas paradas. Assim, o treinador destacou o papel coletivo no crescimento do sistema.

“A melhora defensiva passa também por uma aplicação maior dos homens de frente. Quando você consegue marcar, pressionar o adversário, você consegue filtrar um pouco mais as jogadas para que o sistema defensivo sofra menos. Temos que buscar o equilíbrio, ainda não é o ideal.”

Dupla de zaga busca consistência

A defesa alvinegra ainda tenta encontrar sua formação mais estável. Afinal, ao longo de 2025, o Corinthians utilizou 11 combinações diferentes de zagueiros nas 46 partidas disputadas. A mais recorrente foi André Ramalho e Cacá, que atuaram juntos em 16 jogos.

No clássico diante do Palmeiras, André Ramalho atuou ao lado de Gustavo Henrique. Aliás, esta é a terceira vez que a dupla foi usada na temporada. Os dois também estiveram juntos na derrota por 4 a 0 contra o Flamengo e no empate sem gols com o Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

“O André é um cara muito experiente, um jogador excelente. A gente se entende muito bem não só dentro de campo, como fora de campo. A gente tem grandes jogadores na posição, que vêm fazendo um grande trabalho. E a disputa é sempre saudável”, disse Gustavo Henrique no dia 23 de julho.

Em 2024, a mesma dupla foi titular em seis partidas e encerrou o ano como principal formação defensiva da equipe.

Agora, o Timão volta a campo neste domingo (4), às 16h, quando recebe o Fortaleza na Neo Química Arena pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tenta manter o bom momento defensivo e buscar soluções para reencontrar a eficácia no ataque.

