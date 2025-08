Apesar da derrota, Flamengo deixa boas perspectivas para a temporada

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, mas mostrou que a chegada de reforços pode e deve encorpar o time para a sequência da temporada. A derrota no Maracanã certamente frustrou a torcida, porém, deixou sinais de que a janela de contratações tem grandes chances de ser bem-sucedida.

Sem dúvida, o destaque ficou com Samuel Lino, o jogador mais caro na história do clube. Ele entrou jogando aberto pelo lado esquerdo e foi responsável por mudar a cara da partida. Mostrou muita personalidade, fazendo jogadas verticiais, partindo para cima dos marcadores e levando a defesa do Galo à loucura.

Outros estreantes da noite, o lateral Emerson Royal e o volante Saúl Ñíguez também estiveram bem. E ainda há o meia colombiano Carrascal, que chega como ótima alternativa para o setor ofensivo, sobretudo como opção a Arrascaeta, e que não foi a campo.

Na Copa do Brasil, mesmo com a derrota, a vaga às quartas de final ainda está aberta. É claro que o Galo abriu boa vantagem, ainda mais fazendo o jogo de volta em casa. No entanto, o placar de 1 a 0 deixa a disputa muito equilibrada, sobretudo num confronto de tanta rivalidade.

Para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se torna o grande candidato ao título, não só pela atual liderança na tabela, mas, principalmente, pela força do elenco, capaz de sustentar uma longa competição. Na Libertadores, o Rubro-Negro também se coloca como o time mais relevante. No entanto, como se trata de uma competição mata-mata, o favoritismo muitas vezes vira poeira pelo caminho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.