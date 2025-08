Santos cobra R$ 14 milhões do Botafogo por dívidas nas transferências de John e Jair

O Santos formalizou a cobrança de uma dívida superior a R$ 14 milhões referente à venda do goleiro John e do zagueiro Jair ao Botafogo. O clube da Vila Belmiro está atento à movimentação dos dois atletas no mercado europeu e estuda judicializar o caso se os valores não sejam quitados.

A preocupação aumentou nos bastidores santistas após a confirmação de que o Botafogo negociou Jair com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, John recebeu uma proposta oficial do West Ham, também da Premier League. As negociações aqueceram o alerta financeiro no Peixe.

Segundo apuração, o Botafogo ainda não pagou uma parcela de 700 mil euros (cerca de R$ 4,4 milhões) relativa à contratação de John. Além disso, há outra pendência de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,6 milhões) pela compra de Jair. Aliás, o Peixe esperava a quitação da dívida antes da transferência do zagueiro ao futebol inglês.

Diante da inadimplência, o Santos estuda acionar a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), órgão responsável por julgar conflitos contratuais entre clubes no futebol brasileiro, para tentar garantir o recebimento dos valores em aberto.

Em meio a um cenário de dificuldades financeiras, o montante está sendo considerado muito importante no Alvinegro Praiano. O clube paulista tem priorizado oportunidades de mercado de baixo custo, como as recentes contratações dos laterais Mayke e Igor Vinícius, que rescindiram com Palmeiras e São Paulo, respectivamente.

A diretoria alvinegra ainda espera resolver a situação com o Botafogo de forma administrativa. Contudo, não descarta recorrer às vias legais caso os cariocas não realizem o pagamento nos próximos dias.

