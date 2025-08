Wendell sofre lesão na coxa e vira desfalque no São Paulo

O lateral-esquerdo Wendell, do São Paulo, teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e será baixa nos próximos compromissos da equipe. O problema físico foi diagnosticado após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (01/8), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Morumbis, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador se machucou ainda no início do confronto, aos 14 minutos do primeiro tempo, em uma jogada pelo lado esquerdo do ataque. Ao tentar o cruzamento dentro da área, Wendell se desequilibrou e caiu, demonstrando desconforto imediato. Com dores intensas, precisou sair de campo com o auxílio do carrinho maca e não retornou mais à partida.

Sem Wendell, o técnico Hernán Crespo acionou o argentino Enzo Díaz para ocupar o setor durante o duelo contra o Furacão. Aliás, o jovem Patryck também aparece como uma das opções para suprir a ausência no elenco nas próximas rodadas.

Wendell vinha em ascensão no clube após recuperar espaço com a chegada de Crespo. Titular nas últimas três partidas – contra Corinthians, Juventude e Athletico -, o jogador apresentava bom desempenho e se consolidava como peça importante no sistema defensivo. No entanto, agora inicia tratamento no departamento médico e não tem prazo definido para retorno.

Aliás, o próximo desafio do São Paulo será neste domingo (03/8), às 20h30, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

