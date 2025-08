Neymar é eliminado de Campeonato Brasileiro de Pôquer, mas fatura mais de R$50 mil

Um dos hobbies de Neymar, que ele sempre está postando nas redes sociais é o pôquer. O jogador costuma a jogar com amigos e também participar de eventos. Aliás, ele estava participando do SOP Winter Millions, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer realizada no WTC Sheraton, em São Paulo. No entanto, deixou a competição na última quarta-feira (31).

Apesar de ter ficado na 29° colocação do torneio, o jogador não deixou a competição sem faturar. Ele embolsou R$53,5 mil com a sua participação. Neymar, portanto, participou de três dias da competição, que começou no domingo.

A primeira rodada do BSOP Championship registrou 129 entradas, mas apenas 31 jogadores avançaram para a terceira fase, em que disputavam o prêmio de R$1,5 milhão. Aliás, ele avançou para o segundo dia da competição com o segundo maior stack entre os 37 classificados, somando 1.155.000 fichas, atrás apenas de Gil Morgensztern, líder com 1.200.000. Assim, Neymar encerrou a segunda noite de disputa com 730.000 fichas. A etapa Winter Millions conta com mais de 60 competições ao longo de nove dias de evento. Assim, reúne jogadores profissionais e amadores do Brasil e de diversos países. Neymar será avaliado por comissão da Seleção Brasileira O confronto entre Santos e Juventude, marcado para a próxima segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, vai contar com a comissão técnica da Seleção Brasileira para acompanhar Neymar. O craque do Peixe vai passar por uma avaliação em campo às vésperas da última convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aliás, o jogador não treinou pelo Santos na última quinta-feira (31), por conta da maratona de jogos após a pausa do Mundial de Clubes. Pela primeira vez desde que atuava pelo PSG, Neymar completou quatro partidas seguidas sem ser substituído. Ele ficou em campo os 90 minutos na vitória sobre o Flamengo, nas derrotas para Mirassol e Internacional, e no empate com o Sport. Neymar não defende a Seleção Brasileira desde 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou afastado dos gramados por mais de um ano. Ele chegou as ser convocado por Dorival Júnior em março, mas uma nova lesão o fez ser cortado.

