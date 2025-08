Dupla encerrará longa sequência como titular do Vasco

O compromisso do Vasco contra o Mirassol, neste sábado (2/8), marcará o fim de longas sequência para uma dupla importante no time titular. Isso porque o goleiro Léo Jardim ficará fora da equipe pela primeira vez após 38 jogos consecutivos. Já o lateral-direito Paulo Henrique, por sua vez, não começará jogando depois de 13 atuações seguidas. Ambos, afinal, cumprem suspensão contra o caçula do Brasileirão.

Léo Jardim recebeu cartão vermelho por suposta cera no fim do jogo contra o Inter, no último domingo (27/7), no Beira-Rio. Ele levou amarelo por retardar o reinício da partida aos 22′ da etapa final e, 18 minutos mais tarde, recebeu o segundo após ver negado pedido para atendimento médico. Ele atuou novamente como titular na última quarta (30/7) contra o CSA, mas em jogo pela Copa do Brasil – onde não precisava cumprir a suspensão automática.

Dessa forma, contra o Azulão de Maceió (AL), Jardim chegou a 38 jogos seguidos como goleiro do Vasco. A sequência se iniciou contra o Madureira, em vitória por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no dia 23 de janeiro. Já pelo Brasileirão, foram 91 partidas seguidas como titular – todos os jogos de 2023 e 2024, além de 15 rodadas na atual edição.

Paulo Henrique também desfalca o Vasco

Já Paulo Henrique, um dos jogadores com maior saúde no Cruz-Maltino, também cumprirá suspensão. O desfalque do lateral-direito, no entanto, é por acúmulo de cartões amarelos. Assim, será a primeira partida desde 10 de maio que o jogador não começa como titular. A última vez em que ele não atuou foi contra o Vitória, pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele também ficou fora por suspensão.

Desde então, foram 13 aparições consecutivas como titular, atuando pelos 90 minutos em dez ocasiões. No recorte, foram três assistências e um gol para o lateral, que abrirá espaço para Puma Rodríguez no setor. Paulo Ricardo, de 20 anos, corre por fora pela vaga como titular contra o Mirassol. O duelo em questão é neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.

