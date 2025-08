Escalação do Cruzeiro: Gabigol e Matheus Pereira brigam por uma vaga no ataque

O Cruzeiro acumula dúvidas para enfrentar o Botafogo no próximo domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos. O técnico Leonardo Jardim tem incertezas principalmente no ataque: Matheus Pereira e Gabigol disputam uma vaga, assim como Wanderson e Marquinhos.

Por outro lado, o lateral-direito Fagner virou dúvida. Pelo segundo dia seguido, ele realizou apenas trabalhos internos na Toca da Raposa e não treinou com o grupo. Ele sofreu uma falta na partida contra o CRB, pela Copa do Brasil, e precisou deixar o campo após levar uma pancada no tornozelo direito em dividida com William Pottker. Com isso, William deve assumir a posição em caso de ausência.

Já o atacante Marquinhos treinou normalmente no CT e pode ser relacionado. Ele disputa posição com Wanderson, já que o técnico celeste considera poupar alguns titulares de olho na Copa do Brasil. No meio-campo, a dúvida está entre Gabigol e Matheus Pereira, enquanto Kaio Jorge segue como titular absoluto.

A provável escalação tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira (Gabigol), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge.

Contudo, após perder a liderança ao ser derrotado pelo Ceará no Mineirão e ver o Flamengo vencer o Atlético-MG, o Cruzeiro jogará fora de casa contra um Botafogo que ainda não perdeu sob o comando de Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira.

