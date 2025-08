Mirassol recebe palestra de orientações ao combate a manipulações esportivas

O elenco e a comissão técnica do Mirassol receberam uma palestra com orientações para combater as manipulações de resultados, principalmente com apostas esportivas. A iniciativa foi da 7K, marca do Grupo Ana Gaming e patrocinadora do clube, no formato de workshop, na última terça-feira (29). O encontro teve também a colaboração da Sportradar, empresa líder no assunto.

Inclusive, esta representa a primeira ação que a 7K promoveu com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O planejamento da patrocinadora não é apenas contribuir para a campanha de destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro, já que se encontra na sétima posição. Até porque o intuito é realizar a conscientização de temas fora dos gramados como a integridade esportiva.

Por sinal, a atitude faz parte de um conjunto de medidas do Grupo Ana Gaming em estar presente ativamente na preservação da transparência e da ética no ambiente esportivo.

“Integridade é um componente central para a credibilidade do setor de apostas e do esporte como um todo. Ao promover esse workshop no Mirassol, damos continuidade ao nosso compromisso de apoiar iniciativas alinhadas às exigências regulatórias e aos padrões de governança do setor”, apontou Nickolas Ribeiro, Sócio e Fundador do Grupo Ana Gaming.

“O avanço da regulamentação exige uma postura ativa das empresas. Investir em capacitação é uma medida objetiva para mitigar riscos e reforçar a responsabilidade compartilhada na prevenção à manipulação de resultados”, complementou o representante.

Atletas do Mirassol admitem importância da iniciativa

O evento teve como pautas assuntos essenciais como o risco de manipulação de resultados, as consequências para os envolvidos e a relevância da denúncia. Alex Muralha, goleiro do Mirassol, exemplificou de que maneira a iniciativa agregou ao processo de conscientização.

“Sinceramente, não sabia que era tão grande e complexo esse problema. Isso nos alerta, para podermos conversar com nossos familiares e amigos, e tratarmos esse tema com o máximo de seriedade possível. É muito além do que a gente imagina. Foi muito interessante, muito obrigado pela palestra”, frisou o arqueiro.

Mirassol e Vasco se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão, às 18h30, neste sábado (02/08), no estádio Maião, no interior de São Paulo.

