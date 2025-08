Ex-São Paulo estreia pela seleção dos Emirados ??rabes e mira Copa do Mundo

Um brasileiro vive o sonho de disputar a Copa do Mundo pelos Emirados Árabes Unidos. Há seis anos no país, Lithierry concluiu o processo de naturalização recentemente, e no último dia 10 de junho, estreou pela seleção nacional. Assim, o atacante atuou na partida com o Quirguistão, pelas Eliminatórias da Ásia para o Mundial de 2026.

Com passagens pelas categorias de base de São Paulo e Corinthians, o atleta desembarcou nos Emirados Árabes em 2019, aos 17 anos. Após ser aprovado em testes, assinou contrato com o Emirates Club, onde se tornou protagonista em três campanhas de acesso à primeira divisão nacional. Nesse sentido, o destaque conquistado chamou a atenção do Ajman Club, que o contratou na última temporada.

“É um momento muito especial na minha carreira. Defender uma seleção sempre foi um sonho de criança. Sempre quis representar um país em uma competição tão grande, e disputar uma Copa do Mundo seria a realização de mais um sonho. Quero honrar essa camisa e retribuir toda a confiança”, afirmou o jogador, natural de Leme (SP), que hoje tem 24 anos.

Experiência no país asiático

Apesar da pouca idade, Lithierry já soma mais de 200 jogos como profissional nos Emirados Árabes e ultrapassou a marca de 50 gols no país. Em 2024, esteve entre os indicados ao prêmio “Golden Boy” da UAE Pro League, entregue ao melhor jogador sub-23 da primeira divisão nacional.

“Tive uma temporada muito positiva, a minha primeira no Ajman. O clube me recebeu de braços abertos e me deu toda a estrutura para crescer. Sigo trabalhando forte para ajudar o time e estar pronto sempre que a seleção precisar de mim”, completou Lithierry, que contabilizou 11 participações em gols na última temporada: quatro gols e sete assistências.

Por fim, em outubro, os Emirados Árabes Unidos disputarão a repescagem asiática em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que ocorre no Canadá, Estados Unidos e México. A seleção enfrenta Omã e Catar, e apenas uma das três equipes garante presença no torneio.

