STJD adia julgamento, e Pavón vira opção no Grêmio para o Brasileirão

O atacante Pavón será opção no Grêmio para o embate contra o Fluminense, no Maracanã, neste sábado (02/08). Afinal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concordou com o pedido do Imortal em remarcar o julgamento de episódios que ocorreram depois da eliminação da equipe gaúcha na Copa do Brasil para o CSA. Deste modo, há a possibilidade de o atacante argentino ser titular contra os cariocas.

Sem uma punição, Pavón é um dos candidatos a ganhar a vaga de Cristian Olivera, que será desfalque pelo terceiro cartão amarelo. O mesmo motivo, aliás, vai obrigar o técnico Mano Menezes a fazer mudança na lateral esquerda. Isso porque Marlon também será ausência. Com isso, o mais provável é que Lucas Esteves seja o substituto.

Outras duas modificações envolvem o setor criativo e a lateral direita. No meio de campo, há chances de Villasanti ser poupado. Caso isso se confirme, o titular provavelmente será Alex Santana. Na defesa, com a lesão de Gustavo Martins, há uma dúvida na cabeça do comandante. No caso, entre João Lucas, atleta originalmente da posição, mas que está retornando de contusão, ou improvisar o volante Camilo.

Assim, neste cenário, o provável time titular é: Tiago Volpi; Camilo (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Pavon, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

Grêmio e Fluminense medem forças pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h, no Maracanã, neste sábado (02/08).

Personagens do Grêmio que vão à julgamento

Ainda não há uma previsão de data para ocorrer o julgamento, mas há a possibilidade de Pavón receber um ano de suspensão como punição. Vale ressaltar que o argentino foi alvo de denúncia por cuspir em direção à equipe de arbitragem depois do fim da partida, que ocorreu em maio, na Arena.

A propósito, a 2ª Comissão Disciplinar do STJD é que seria a responsável por realizar o julgamento dos incidentes, na última quarta-feira (30). Outros quatro personagens do Tricolor Gaúcho também sofreram acusações. O atacante Arezo, que foi emprestado ao Peñarol e três membros da diretoria: o presidente Eduardo Magrisso, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto.

