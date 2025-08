Diretor do Flamengo exalta Samuel Lino e pede ‘desculpas’ à torcida

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, exaltou a contratação do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid e foi apresentado nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Além disso, o dirigente português pediu desculpas à torcida rubro-negra pela demora na busca por contratações.

“É uma novidade para mim apresentar um jogador que já chegou, mas ele merece esse respeito pela carreira que teve. Passou pela base do Flamengo e voltou ao São Bernardo. Depois vieram meus conterrâneos, que têm essa mania esquisita de buscar jogadores nas divisões terciárias e depois lançá-los na primeira prateleira mundial. Quando cheguei aqui, identificamos essa lacuna de um jogador com determinadas características, e o Samuel sempre esteve na nossa mente. Passou de impossível a muito difícil e a possível, e hoje está aqui conosco”, disse o diretor de futebol José Boto.

“Peço desculpas à torcida, porque às vezes as coisas demoram mais do que queremos, mas temos ideias fixas e, enquanto é possível termos os jogadores que queremos, vamos atrás deles. Tivemos uma conversa há umas semanas atrás para explicar o projeto do Flamengo, e ele disse que sim. Sei que não é fácil dizer que sim quando tem clubes da primeira prateleira da Europa atrás dele. Sei que vai dar muitas alegrias à Nação”, completou o dirigente português.

Críticas a José Boto

Nas últimas semanas, José Boto passou pela primeira turbulência no Flamengo. As avaliações de elenco e do mercado geraram desgaste ao diretor de futebol e aumento da pressão política e entre jogadores. A tentativa por contratar Mikey Johnston, atacante do West Bromwich gerou grande debate. O clube pagaria 5 milhões de libras (quase R$ 37 milhões) para contratar o jogador da segunda divisão da liga inglesa. No entanto, o presidente Bap brecou a contratação.

No entanto, depois disso, José Boto acelerou as tratativas com jogadores. Afinal, já anunciou o meia Saúl, o lateral direito Emerson Royal, o atacante Samuel Lino e está perto de oficializar o colombiano Jorge Carrascal. Além deles, a diretoria rubro-negra ainda busca a contratação do atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina.

