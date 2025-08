Presidente da CBF vê motivação política em operação da PF

Presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud se manifestou após a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Roraima, que determinou a suspensão das investigações sobre o dirigente. Xaud foi um dos alvos da “Operação Caixa Preta”, deflagrada na manhã de quarta-feira (30). A ação, aliás, tem como objetivo investigar suspeita da prática de crimes eleitorais em Roraima.

“Eu recebi essa notícia [mandado de busca e apreensão] com bastante preocupação. Não entendia o que estava acontecendo naquele momento, mas sempre me mantive calmo. Até porque não devo nada. Quando me falaram o motivo, basicamente, eu fiquei muito surpreso, até porque não participei do pleito eleitoral de 2024. Fui candidato em 2022, então não tenho qualquer ligação com compra de votos de 2024”, disse Samir Xaud à ESPN.

“O meu nome foi arrolado no processo por uma fala, por um comentário que uma pessoa faz com o meu nome. Por aquela fala, o Ministério Público viu que não tinha nenhuma ligação e decidiu pelo não indiciamento do meu nome, para tirar o meu nome desse processo. Mas mesmo assim, o Juiz, com uma decisão arbitrária, deu o autorizo de busca e apreensão. Mas fiquei muito tranquilo por tudo que estava acontecendo. Sabia que não era comigo”.

A investigação, em resumo, apura a suposta compra de votos em Roraima. Os principais alvos da operação são a deputada federal Helena Lima e seu marido. Surpreendentemente, Xaud entrou na mira dos investigadores por ser o suplente da deputada. O nome dele foi citado em uma conversa gravada pela polícia no contexto da investigação.

