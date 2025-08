Corinthians treina, e Maycon inicia transição física após lesão

O Corinthians voltou a treinar nesta sexta-feira (1) já pensando na partida diante do Fortaleza, no próximo domingo (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A novidade da atividade ficou por conta do retorno do volante Maycon.

O jogador iniciou a transição do departamento médico para os gramados e deu um passo importante para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Aliás, ainda não há um prazo definido para ele retornar. No entanto, a tendência é que seja nas próximas semanas.

Maycon lesionou-se no duelo contra o Ceará, no último dia 16 de julho, e não atua desde então. Em seguida, teve diagnosticada a lesão ficou em tratamento intensivo no CT Joaquim Grava com o departamento médico do clube.

Nesta sexta-feira, Dorival Júnior comandou um treino de pressão pós-perda de bola com todo o elenco. Aqueles que foram titulares na vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil retornaram para a área interna do CT para finalização do trabalho regenerativo.

Assim, a comissão técnica encerrou a atividade somente com os reservas em campo. Eles trabalharam lances de bola parada e fizeram exercícios específicos para cada função.

Corinthians pode ter time misto no domingo

A tendência é que o Corinthians entre com um time misto diante do Fortaleza de olho no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, na próxima quarta-feira (6), o Timão visita o Palmeiras no Allianz Parque e joga por um empate para garantir vaga nas quartas, pois venceu na ida por 1 a 0, gol de Memphis Depay.

O jogo diante do Laion está marcado para as 16h (de Brasília) do próximo domingo, em Itaquera. Com 21 pontos ganhos, o Corinthians está na 11ª colocação.

