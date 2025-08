Vasco divulga calendário de jogos em agosto; veja

O Vasco divulgou na tarde desta sexta-feira (1º/8) o calendário de jogos para o mês de agosto. Serão, assim, sete compromissos do Cruz-Maltino entre Brasileirão e Copa do Brasil, competições nas quais o clube segue vivo.

Ao todo, são sete partidas, começando já neste sábado (2/8), contra o Mirassol, no Maião, pela 18ª rodada do Brasileirão. Depois, na quinta (7/8), o time decide vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o CSA, no retorno a São Januário após três jogos longe do RJ.

LEIA MAIS: Dupla encerrará longa sequência como titular do Vasco

Na sequência, outro jogo no Caldeirão: o Vasco enfrenta o Atlético-MG, no domingo (10/8), pela última rodada do primeiro turno da liga nacional. No outro domingo (17/8), inicia a caminhada no returno contra o Santos, no Morumbis.

Três dias mais tarde, terá o confronto atrasado contra o Juventude. Tal duelo, marcado para o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), vale pela 14ª rodada do Brasileirão. No domingo (24/8), o adversário é o Corinthians, pela 21ª rodada. Por fim, sete dias depois, o Gigante da Colina encerra o agitado mês de agosto contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela #22.

Caso avance de fase na Copa do Brasil, porém, pode ter um novo compromisso entre os jogos contra Corinthians e Sport (data-base sendo dia 27), pela ida das quartas de final, de acordo com o calendário da CBF. Outra possibilidade é o duelo atrasado contra o Bahia, pela 16ª rodada, com mando do Vasco. Tal jogo, porém, ainda não tem data definida pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Confira o calendário do Vasco

????? O calendário de jogos do Gigante da Colina no mês de Agosto ????????#VascoDaGama pic.twitter.com/L3vQ3bAyG1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 1, 2025

