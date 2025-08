Roger estuda alternativas refazer meio de campo do Internacional funcionar

A queda de rendimento do meio de campo do Internacional é um problema que o técnico Roger Machado precisa resolver. Uma das alternativas é modificar as peças ou até mesmo o esquema tático. A contratação de dois reforços para a posição também favorece esta opção.

O cenário incômodo envolve a perda de algumas características da equipe no meio de campo, como a capacidade de dar dinâmica, força e intensidade. A dupla de volantes composta por Bruno Henrique e Thiago Maia até apresenta bom rendimento coletivo. Contudo, houve um declínio na eficácia dos jogadores mais criativos. No caso, Alan Patrick, Carbonero e Wesley. O indicativo foi que a derrota para o Fluminense, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi representativo. Afinal, Roger Machado confessou que está propenso a modificar a equipe.

Internacional ganha reforços e pode mudar o meio de campo

Além disso, as chegadas recentes de Alan Rodríguez e Richard tornam o contexto favorável. Até porque eles aumentam o número de opções no elenco para possíveis mudanças. A única dúvida é se o clube conseguirá regularizar o uruguaio dentro do prazo para ter condições de estrear no próximo domingo (03/08), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

A volta de Ronaldo, que se recuperou de contusão, e o jovem Luis Otávio, que retomou espaço nos últimos jogos, também ampliam o leque de alternativas. A lesão de Fernando intensificou o mau funcionamento do setor criativo do Colorado. No entanto, a situação teve início antes de o camisa 5 se lesionar. Isso porque o Internacional já sentia falta de um segundo volante com capacidade de marcação. O time também deixa de ter à disposição um atleta que propicia um melhor desempenho coletivo.

O próximo compromisso do Inter é o embate com o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão, às 20h30, no Beia-Rio, no próximo domingo (03/08). Apesar disso, o planejamento do time terá como prioridade o duelo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desta forma, o treinador contará com cinco dias de treinos para promover as correções no time e tentar reverter a desvantagem.

O Colorado enfrenta o Fluminense na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Maracanã, na próxima quarta-feira (6).

