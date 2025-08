Fortaleza acerta patrocínio para jogo contra o Corinthians

O Fortaleza fechou um acordo na barra traseira da camisa com a Joli, rede de lojas de materiais para construção. O clube vai expor a marca no duelo contra o Corinthians, neste domingo (3/8), às 16h, de Brasília, na Neo Química Arena, em partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Victor Simpson, gerente comercial do Fortaleza, comenta sobre a parceria realizada para o duelo.

“Estamos felizes com o acordo, uma parceria de longa data do nosso clube e ficamos muito honrados em fechar novamente o vínculo”.

A diretora de marketing da Joli, Gabriela Faganello, ressaltou a importância do patrocínio, fechado pela Wolff Sports. Ela, portanto, afirmou que empresa está vinculada ao futebol do masculino ao feminino

“É uma parceria para inspirar gerações, construir e se sentir em casa dentro de campo. É uma forma de estar perto dos torcedores”, disse.

Corinthians e Fortaleza ainda disputam duas competições cada: o Alvinegro duela pelo Brasileirão e também aposta suas fichas na Copa do Brasil, torneio em que possui o Palmeiras como adversário nas oitavas de final. O time do Parque São Jorge venceu o duelo da ida por 1 a 0. Por outro lado, o Leão do Pici, aliás, atua no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, onde enfrentará o Vélez Sarsfield na primeira fase do mata-mata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.