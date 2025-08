Alan Rodríguez reforça peso de chance no Internacional: ???Maior clube do Sul???

O Internacional apresentou o meio-campista Alan Rodríguez, seu terceiro reforço na janela do meio da temporada. O uruguaio assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2029 e vestirá a camisa 14.

O volante justificou as razões que o fizeram acertar a proposta do Inter.

“Gosto de estar sempre buscando desafios novos, coisas grandes e acredito que eu não poderia deixar passar essa linda oportunidade. Sei o tamanho da equipe que estou, com muita história. Quero ganhar coisas importantes nesse clube. Entendo e sou consciente do que significa jogar no maior clube do Sul, como está escrito na camiseta”, explicou Alan.

Na sequência, Rodríguez esclareceu que as negociações com o Colorado se estenderam, pois havia a concorrência do Boca Juniors. Deste modo, segundo ele, o diferencial para o acerto com o clube gaúcho foi o compromisso que ele fez com D’Alessandro.

“Demorou porque haviam outras equipes na negociação, tinha proposta, por exemplo, do Boca Juniors, que até o último momento esteve me ligando. Era uma boa proposta, mas fazia um tempo que estava falando com o D’Alessandro e havia dado minha palavra que faria o possível”, expôs o uruguaio.

“Sentia muita identificação com o clube. Pedi para que brigássemos juntos para chegar aqui. E fizemos isso. Eles brigaram com o clube e eu do meu lado”, complementou o meio-campista.

Empenho do Internacional fez a diferença par o acerto

Posteriormente, o camisa 14 também reforçou a dedicação que o Internacional demostrou nas tratativas até as partes alcançarem um acordo.

“Valorizei muito que o Inter se interessou faz tempo, que insistiu. Isso foi também uma grande parte de tomar a decisão, ver como os dirigentes insistiam por mim. Eu gosto disso, nota-se que eles acreditam que eu posso entregar”, reforçou Rodríguez.

Alan também confessou que a identificação com jogadores uruguaios também facilitou a escolha e até mesmo uma conversa com seu compatriota, o goleiro Rochet.

“Tenho valores como pessoa e o que o Inter fez por mim, a insistência teve um peso importante. Gostei muito disso. Falei com Rochet sobre o clube e ele passou maravilhas. Vi que tinham passado Rubén Paz, Sorondo, Forlán. Isso me chamou atenção também”, detalhou o volante.

Candidato a novo capitão no grupo

Por fim, o volante assegurou que a sua missão será motivar seus novos companheiros dentro de campo. Além disso, a sua intenção será ajudar tornando-se um jogador de prestígio no vestiário, como Alan Patrick, Borré, Fernando e até Mercado.

“Cada um tem suas características. Acredito que ajudo sem a bola. Quero contagiar os companheiros para que tenham muita confiança. Se perderem a bola, estarei ali para ajudá-los”, finalizou o uruguaio.

Vale relembrar que em sua passagem pelo Argentinos Juniors, seu antigo clube, ele foi o capitão da equipe. O novo camisa 14 já participou das suas primeiras atividades com o restante do grupo.

Contudo, ele ainda aguarda se o clube conseguirá regularizá-lo dentro do prazo para estrear contra o São Paulo, no próximo domingo (03). Se isso não for possível, o mais provável é que Alan faça a sua estreia contra o Bragantino, no dia 9 de agosto, na rodada seguinte da competição.

Importante destacar que o uruguaio não estará à disposição do técnico Roger Machado para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quando pegará o Fluminense. O duelo será no Maracanã, na próxima quarta-feira (6). O planejamento do Colorado, aliás, é que o volante esteja apto para ser titular nos embates contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.

