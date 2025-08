Fluminense desiste da contratação de Vitinho

O Fluminense desistiu da contratação de Vitinho. Após o jogador pedir mais tempo para pensar nas propostas, o Tricolor decidiu se retirar das negociações, de acordo com o “ge”. Afinal, a diretoria tem pressa para acertar com reforços e ainda tenta encontrar um substituto para Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra.

Vitinho está livre no mercado após encerrar o vínculo contra o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador, de 31 anos, tem três propostas em mãos. Além do Fluminense, outro brasileiro e um saudita formalizaram propostas. A oferta tricolor era a menor, no entanto, o atacante desejava voltar a jogar no Rio de Janeiro.

A torcida do Fluminense mostrou rejeição sobre uma possível chegada de Vitinho. Afinal, o atacante foi revelado pelo Botafogo e teve uma massagem marcante pelo Flamengo entre 2018 e 2022, onde conquistou o bicampeonato do Brasileirão e Libertadores. No Al-Ettifaq, ele disputou 64 partidas, com 13 gols marcados e 10 assistências.

Sem Vitinho no radar, Fluminense mantém a busca por reforços, principalmente por um substituto para Arias. O Tricolor tem acerto encaminhado com o atacante Santiago Moreno, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, e também negocia com Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia.

