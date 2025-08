‘A gente quer ser um Flamengo’, dispara Tuma Jr. em coletiva no Corinthians

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, deu uma coletiva explosiva. Na tarde desta sexta-feira (1), ele abordou as diversas e profundas crises do clube. Tuma falou sobre o impeachment de Augusto Melo, investigações e um esquema de ingressos. A sua frase de maior impacto, contudo, foi sobre a meta para o futuro. Ao falar sobre reerguer o time, ele cravou: “A gente quer ser um Flamengo, e vamos ser!”.

Tuma Júnior, de fato, vê o próximo sábado (9) como um dia decisivo para o clube. Ele acredita que o Corinthians precisa virar a página do impeachment de Augusto Melo.

“O Corinthians precisa virar essa página, precisa renascer das cinzas, precisa funcionar”, disse. “Sabe por quê? Quero voar com águia, águia voa com águia”, completou o dirigente em tom de desabafo.

O presidente do Conselho também falou sobre as denúncias contra ex-presidentes. Ele confirmou que os casos de uso de dinheiro do clube para fins pessoais serão apurados. Contudo, ele fez uma ressalva importante sobre o papel do órgão que preside.

“O Corinthians não apura crime, apura infração estatutária”, explicou Tuma Júnior, sugerindo o fim dos cartões corporativos.

Esquema de ingressos no Corinthians

Um dos pontos mais graves da coletiva foi a denúncia sobre um esquema de ingressos. Tuma revelou que uma auditoria interna encontrou milhares de bilhetes distribuídos irregularmente.

“8.200 ingressos nós detectamos que a distribuição era irregular. A grosso modo, o Corinthians deixava de arrecadar R$ 1 milhão por jogo”, concluiu o dirigente.

O comandante do Conselho ainda criticou a pressão das torcidas organizadas. Segundo ele, a intimidação de alguns membros atrapalha a reforma do estatuto do clube. Sobre uma possível solução para a crise via SAF, ele foi enfático ao rejeitar o modelo.

“O Corinthians não vai ser SAF. SAF é modelo de sucesso? Me fala duas aí”, questionou.

Por fim, Tuma Júnior fez duras críticas ao presidente afastado, Augusto Melo. Ele relembrou as graves acusações que pesam contra o ex-dirigente.

“Se eu imaginasse que com um dia de mandato ele iria roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura”, desabafou.

“Ou a gente vira a página dia 9, ou esquece, fecha isso aqui e vamos embora”, finalizou.

