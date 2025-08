Igor Paixão é o reforço mais caro da história do Olympique de Marselha

O Olympique de Marselha anunciou, nesta sexta-feira (1º), a contratação do atacante Igor Paixão, vindo do Feyenoord. Com um investimento de 35 milhões de euros (R$ 227 milhões), ele se tornou o reforço mais caro da história do clube francês. O brasileiro assinou um contrato válido por cinco anos.

O jogador amapaense foi apresentado com uma campanha nas redes sociais que faz um trocadilho com seu nome: “jogue com paixão”. Igor usará a camisa 14, número que já vestia em seu antigo time.

A oficialização da contratação veio logo após Igor se despedir do Feyenoord pelas redes sociais.

Bienvenue à Marseille ???????????????? ???????? pic.twitter.com/5BLwbtcTRS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2025

Igor chegou ao Feyenoord em 2022, após o clube holandês pagar R$ 41,6 milhões ao Coritiba — a maior venda da história do time paranaense.

Durante suas três temporadas no Feyenoord, Igor Paixão disputou 129 jogos, marcou 39 gols e deu 23 assistências. Ele ajudou o time a conquistar três títulos importantes: o Campeonato Holandês (2022/23), a Copa dos Países Baixos (2023/24) e a Supercopa local em 2024.

