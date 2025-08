Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e trará um duelo de tricolores, no Maracanã. Afinal, o Fluminense, que voltou a vencer na temporada, mede forças com o Grêmio, neste sábado (2), às 21h (de Brasília), em uma duelo de velhos conhecidos. Os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes estavam em lados opostos na última temporada e agora tentam reagir na competição nacional.

Dessa forma, a equipe carioca bateu o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No entanto, vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e despencou na classificação, com 20 pontos (de 6º para 13º). O Imortal, por sua vez, tem a mesma pontuação e tenta iniciar uma arrancada após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana.

Onde assistir

O confronto deste sábado (2) terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar, novamente, com Otávio, que operou o tendão de Aquiles da perna esquerda, assim como Ignácio que contundiu o ligamento colateral medial do joelho direito. Além disso, Renê está na transição para treinar com o elenco, depois de sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo. Gabriel Fuentes, por sua vez, sentiu dores no posterior da coxa esquerda durante o treino de terça-feira (28).

Nesse sentido, Freytes e Facundo Bernal estão suspensos por causa do terceiro amarelo. Como o comandante tem feito um rodízio no elenco para evitar mais problemas físicos, Paulo Henrique Ganso e Keno podem ganhar oportunidade entre os titulares, enquanto Manoel deve voltar a figurar entre os onze.

Como chega o Grêmio

Mano Menezes não poderá contar com om três jogadores no Maracanã. Gustavo Martins, com lesão de grau dois na coxa direita, Marlon e Cristian Olivera, ambos suspensos. Nesse sentido, o comandante tem uma dúvida na lateral-direita, visto que Camilo pode voltar a atuar improvisado ou o time pode ter o retorno de João Lucas. Na esquerda, Lucas Esteves é o substituto de Marlon, enquanto Pavon deve ganhar a vaga de Kike.

FLUMINENSE X GRÊMIO

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 02/08/2025, às 21h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Hércules, Martinelli e Ganso; Serna, Keno e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

GRÊMIO: Tiago Volpi; Camilo (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Alysson, Riquelme e Pavon; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.