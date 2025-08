Atlético cumpre acordo e quita salários atrasados do elenco

A diretoria do Atlético-MG quitou as pendências financeiras com o seu elenco. O clube pagou nesta sexta-feira (1) os valores que estavam atrasados com os jogadores. O pagamento, aliás, cumpre um acordo feito na semana passada com o grupo. A quitação de luvas e direitos de imagem, portanto, acontece um dia após a importante vitória sobre o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gesto, enfim, busca acalmar os bastidores do clube.

A solução para o problema começou na quarta-feira da semana passada. Naquela ocasião, o sócio majoritário da SAF, Rubens Menin, se reuniu com os líderes do elenco. No mesmo dia, ele fez um depósito inicial e pagou parte da dívida com os atletas. O restante, então, ficou acordado para ser quitado até o final desta semana, o que de fato ocorreu.

O acordo, na verdade, foi uma resposta a uma crise interna que se tornou pública. Na semana passada, o atacante Rony chegou a acionar a Justiça pedindo sua rescisão. Outros atletas, como Arana e Scarpa, também notificaram o clube extrajudicialmente. A grande pressão do elenco, consequentemente, levou a diretoria a buscar uma solução rápida.

Atlético segue com difícil saúde financeira

O problema de fluxo de caixa, contudo, reflete a delicada saúde financeira do clube. O Atlético, segundo balanços, possui uma dívida que supera R$ 1,8 bilhão. Por causa disso, a SAF busca no mercado um novo e grande aporte financeiro. A meta é conseguir mais de R$ 500 milhões para poder equilibrar as contas.

Um dos acionistas da SAF, Rafael Menin, já havia admitido o problema anteriormente. Ele lembrou que pequenos atrasos aconteceram também nos últimos anos.

“Atraso de salário, de imagem, teve um atraso menor, atrasou 10, 15 dias”, disse em junho. “O que a gente luta muito é para que não haja um acumulo de atraso”, completou o dirigente.

