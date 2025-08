Fluminense acerta renovação com John Kennedy

O Fluminense acertou a renovação do contrato de John Kennedy. O Tricolor anunciou nesta sexta-feira (1) que chegou a um acordo pela extensão do vínculo do atacante, herói do gol do título da Libertadores. Afinal, o jogador tinha contrato até o fim de 2026, mas estendeu por mais um ano.

Revelado pelo próprio Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. Ao todo, soma 115 jogos, 21 gols e seis assistências com a camisa tricolor. O atacante, de 23 anos, virou xodó da torcida após marcar o gol do título da Libertadores de 2023, contra o Boca Juniors, da Argentina. Ele também foi campeão da Recopa de 2024.

John Kennedy voltou ao Fluminense em julho. Afinal, o jogador estava no Pachuca, do México, por empréstimo desde o começo do ano. Por lá, foram 22 partidas, com nove gols e duas assistências. Ele começou bem, mas perdeu espaço após a chegada do novo técnico, Jaime Lozano. Dessa forma, manifestou o desejo de retornar.

Desde sua volta, foram três partidas, sendo apenas uma como titular — com média de 24,3 minutos por partida. No entanto, ainda não marcou nesta terceira passagem pelo Tricolor. O atacante é xodó da torcida muito por conta do gol do título da Libertadores de 2023, na final contra o Boca Juniors, da Argentina.

