Mirassol x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Para se recuperar na temporada e abrir distância para a zona do rebaixamento, o Vasco vai para seu terceiro jogo seguido fora de casa. É neste sábado (2), ao enfrentar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo começa às 18h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha a partida, com início da transmissão, ao vivo, às 17h. Christian Rafael está com as cordas vocais em dia para narrar o embate. Rodrigo Seraphim o acompanha sempre com comentários pertinentes. Por fim, nas reportagens, Pedro Rigoni completa este trio infernal de ataque.

